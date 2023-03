Keine Sonderkontrollen wegen Eberl-Plakaten in Leipzig

Max Eberl, Geschäftsführer Sport von RB Leipzig, gibt vor dem Spiel ein TV Interview. © Bernd Thissen/dpa

Trotz der jüngsten Anfeindungen gegen Sportchef Max Eberl wird RB Leipzig im Spiel gegen dessen Ex-Club Borussia Mönchengladbach keine gesonderten Kontrollen am Einlass durchführen. Die Bundesliga-Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist nach Club-Angaben „unter Beobachtung“ in der sogenannten Kategorie „Gelb“ eingestuft und damit so wie die zurückliegenden Heimspiele gegen Gladbach.

Leipzig - Entsprechend der Einstufung passt der Club bei jedem Heimspiel Dinge wie Personalaufwand und Taschenkontrollen an.

Mitte Februar hatten Fans von Union Berlin im Gästeblock Banner ausgerollt, auf denen Eberl beleidigt wurde. Der Leipziger Sportchef hatte nach der Partie geäußert, an ihm tropfe dies ab. Auch beim Spiel in Köln eine Woche zuvor hatte es massive Anfeindungen gegen den 49-Jährigen gegeben. In einigen Fanszenen herrscht Unverständnis darüber, dass Eberl sich RB Leipzig angeschlossen hat, da sie das Geschäftsmodell des Clubs ablehnen.

Eberls Ex-Club Mönchengladbach, für den er vom Profi bis zum Sportdirektor 23 Jahre tätig war, appellierte an die Vernunft seiner Anhänger. „Wir wollen niemandem das Recht zur Meinungsäußerung absprechen, aber wir erwarten, dass dies oberhalb der Gürtellinie stattfindet“, sagte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers. dpa