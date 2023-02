Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: 20 Bewohner in Sicherheit

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Aufgrund eines Kellerbrandes in Döbeln im Landkreis Mittelsachsen sind in der Nacht zum Dienstag 20 Menschen aus einem Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht worden. Das Gebäude sei durch das Feuer stark beschädigt worden und derzeit unbewohnbar, teilte die Polizei am Morgen mit. Die 20 Bewohner des Hauses seien vorübergehend in einer Notunterkunft untergebracht worden.

Döbeln - Verletzt wurde niemand. Die Brandursache, sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar. dpa