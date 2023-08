Kirchenbrand in Großröhrsdorf: Bischof bestürzt über Feuer

Feuerwehrleute sind an der Stelle der brennenden Stadtkirche im Einsatz.

Notfälle

Der Bischof der sächsischen Landeskirche, Tobias Bilz, hat bestürzt auf das Feuer in der evangelischen Stadtkirche Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) in der Nacht zum Freitag reagiert. „Der Anblick der zerstörten Kirche ist erschütternd. Gott sei Dank wurde kein Mensch bei dem Brand verletzt“, sagte er nach einem Besuch am Brandort. Er zeigte sich beeindruckt, die Stadt-Gemeinschaft stehe „in dieser Stunde der Not“ fest zusammen, und versicherte die Gemeinde und das Pfarrerehepaar seine Verbundenheit „in der Trauer und dem Gebet“.

Großröhrsdorf - Nach Angaben des Landeskirchenamts gibt es derzeit noch keinen Überblick, ob und welche der historischen Kunstschätze aus dem Gotteshaus gerettet werden konnten. Darin befanden sich eine geschnitzte Madonna aus dem 15. Jahrhundert und eine Nachbildung des Altars der Leipziger Thomaskirche. Wie die Gemeinde auf ihrer Homepage mitteilte, hat das Feuer die Kirche fast vollkommen zerstört. Sie warb um Spenden.

Die Kirche war nach ihrer Restaurierung 2012 bis 2018 von der Gemeinde Groß- und Kleinröhrsdorf für Gottesdienste und andere Veranstaltungen genutzt und im Sommer mittwochs zu Andacht und Besichtigung geöffnet. „Wenn eine Kirche vor den Augen der Gemeindeglieder durch Feuer zerstört wird, ist dies ein absolut verstörendes, kaum fassbares Geschehen“, zeigte sich auch die Baudezernentin des Landeskirchenamtes, Carmen Kuhn, erschüttert. Das reiße in der Kirchenbaulandschaft Sachsens „eine riesige Wunde“. dpa