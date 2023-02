Klebe-Aktion von Klimaaktivisten in Dresden

Teilen

Ein Aktivist ist mit der Hand auf die Straße geklebt. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Klimaaktivisten haben in Dresden auf dem Sachsenplatz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Drei Männer im Alter zwischen 19 und 41 Jahren hätten sich am Freitag auf eine Straße gesetzt, teilte die Polizei am Abend mit. Dabei seien zwei Männer miteinander verklebt gewesen. Polizisten trugen die drei Demonstranten schließlich von der Fahrbahn. Es wurde den Angaben nach ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und wegen Nötigung eingeleitet.