Kreuzung von Klima-Klebern blockiert: Autofahrer reißen Aktivisten einfach von der Straße

Von: Michelle Mantey

25 Klimaaktivisten blockieren eine Kreuzung in Dresden. Einige Autofahrer versuchen, die Klima-Kleber eigenhändig von der Straße zu entfernen.

Dresden - Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ legen in deutschen Städten den Verkehr stundenlang lahm. Vielen Autofahrern fehlt es an Geduld und sie wollen diese Proste nicht mehr über sich ergehen lassen. Deshalb kommt es neben Beleidigungen auch immer häufiger zu körperlichen Auseinandersetzungen. So auch am Mittwochnachmittag, den 15. März, in Dresden. Laut Mitteilung der Polizei Dresden klebten sich 25 Klimaaktivisten auf der Straße und aneinander fest. Einige Autofahrer wollten auf das Eintreffen der Polizei nicht warten und sollen eigene Maßnahmen ergriffen haben.

Dresden: Autofahrer reißen Klima-Kleber einfach von der Straße

Die Prostest ereigneten sich nach Bericht der Polizei Dresden auf der Kreuzung Ammon- und Freiberger Straße gegen 15:30 Uhr. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte die Polizei die Klimaaktivisten von der Straße lösen. Zuvor sollen einige Autofahrer versucht haben, die Aktivisten eigenständig von der Straße zu reißen. Das berichtet auch t-online unter Berufung auf einen Reporter vor Ort. Demnach seien Klima-Kleber von der Straße gezerrt worden. Deshalb ermittelt die Polizei nun nicht nur gegen die Aktivisten, sondern geht auch den Hinweisen gegen die betroffenen Autofahrer nach.

In Dresden kleben sich 25 Klimaaktivisten an der Straße fest. © Christian Grube/IMAGO

Klima-Kleber blockieren Kreuzung auch in anderen Städten Deutschlands

Mittlerweile kommt es fast täglich zu Auseinandersetzungen zwischen Autofahrern und Klima-Klebern der „Letzten Generation“. Erst vor wenigen Tagen platzt einem Radiomoderator der Kragen und er unterbricht seine Live-Sendung, um einen Klimaaktivisten zur Rede zu stellen.

Erste Städte wollen Maßnahmen gegen die Klimaaktivisten ergreifen. In der Stadt Passau gibt es mittlerweile eine Allgemeinverfügung, die für schnellere Abhilfe bei Straßenblockaden sorgen soll. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz ist alarmiert und prüft die „Letzte Generation“ auf Extremismus. (mima)