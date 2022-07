Klepsch sorgt sich um Urlaubsregion Sächsische Schweiz

Teilen

Die sächsische Tourismusministerin hat um Solidarität und Unterstützung für Hotels, Pensionen und Restaurants in der Waldbrandregion gebeten. Der Katastrophen- und Brandschutz habe aktuell absolute Priorität, sagte Barbara Klepsch (CDU) vor einem Besuch in dem Brandgebiet am Donnerstag. „Gleichzeitig ist es mir sehr wichtig, das Signal zu senden: Andere Teile der beliebten Urlaubsregion sind weiter zugänglich.“

Bad Schandau - Die Sächsische Schweiz habe unabhängig vom Wandern im Wald viele Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote zu bieten, die auch jetzt ohne Einschränkungen möglich seien.

Nach zwei Jahren Pandemie-Einschränkungen sei der in den Ferien sehr gut anlaufende Tourismus ein Lichtblick für die gesamte Branche in Sachsen, betonte die Ministerin. „Daher ist so bitter, dass die Beherbergungsbetriebe und die Gastronomie nun ein weiteres Mal vor großen Herausforderungen stehen.“

Am Donnerstagvormittag hatten bereits der sächsische Innen- sowie der Umweltminister die Waldbrandregion besucht. Gemeinsam mit dem Chef des Nationalparks Sächsische Schweiz, Ulf Zimmermann, der seinen Urlaub abgebrochen hatte, dankten sie den vielen Einsatzkräften. dpa