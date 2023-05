Klima rettet SC DHfK Leipzig einen Punkt

Leipzigs Patrick Wiesmach trifft völlig frei. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben den erhofften Befreiungsschlag in der Bundesliga verpasst, aber immerhin die siebte Niederlage nacheinander verhindert. Mit seinem Treffer zwölf Sekunden vor Schluss zum 31:31 (15:14)-Endstand rettete Matej Klima der Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten GWD Minden immerhin einen Zähler.

Leipzig - Vor 4363 Zuschauern war Nationalspieler Luca Witzke mit sieben Toren der beste Werfer des SC DHfK, der nun bei 25:33 Punkten steht.

Die Leipziger überzeugten in der Anfangsphase mit schnellem Umschaltspiel und führten nach sieben Minuten mit 7:4. In der Folge schlichen sich jedoch immer mehr vermeidbare Fehler ins Spiel der Gastgeber ein, was die Mindener konsequent bestraften und beim 10:9 (16. Minute) erstmals in Führung gingen. Nach einer Auszeit von Sigtryggsson stabilisierte sich der SC DHfK wieder, konnte sich in einem zerfahrenen Spiel bis zur Pause aber nicht nennenswert absetzen.

Bis zum 19:19 (37.) hielten die Mindener mit den Leipzigern Schritt. Eine Leistungssteigerung des in der ersten Hälfte noch glücklosen Torwart Kristian Saeveraas schuf dann die Basis für einen 5:1-Lauf der Gastgeber zum 24:20 (45.). Bis zum 28:24 (52.) hatten die Leipziger das Spiel im Griff, verfielen dann aber in alte Muster. 69 Sekunden vor Schluss brachte der Ex-Leipziger Niclas Pieczkowski Minden mit 30:29 in Führung, ehe Klima mit Wucht zum Ausgleich traf. dpa