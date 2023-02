Klimaaktivisten blockieren erneut Straße

Ein Klima-Aktivist ist mit der Hand auf die Straße geklebt. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Klimaaktivisten haben am Donnerstag in Dresden erneut eine Straße blockiert. Fünf Personen hätten sich am Nachmittag auf die Fahrbahn der Tiergartenstraße gesetzt, teilte die Polizei in Dresden mit. Drei von ihnen klebten sich mit den Händen auf der Straße fest.

Dresden - Die Polizei leitete den Verkehr um und löste die drei Personen von der Fahrbahn. Insgesamt waren 18 Polizisten im Einsatz, dieser war nach knapp einer Stunde beendet. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Bereits am Montag hatten Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Bewegung Letzte Generation im Rahmen einer bundesweiten Protestaktion in Sachsen demonstriert. So wurden unter anderem eine wichtige Verkehrsader in Leipzig und eine Straße im Dresdner Stadtteil Löbtau blockiert. dpa