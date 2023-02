Klimaaktivisten blockieren Straßen in Leipzig und Magdeburg

Polizisten lösen die festgeklebte Hand eines Aktivisten der Umweltgruppe „Letzte Generation“ von der Fahrbahn. © Ann-Marie Utz/dpa/Archivbild

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben laut Polizei-Angaben am Montagmorgen Straßen in Leipzig und Magdeburg blockiert. In beiden Städten haben sich Aktivisten auf der Straße mutmaßlich festgeklebt, wie die Polizei am Montagmorgen sagte.

Leipzig/Magdeburg - In Leipzig hat die Letzte Generation die B2/Maximilianallee an der Ecke Theresienstraße blockiert. Wie viele Aktivisten vor Ort sind, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei staut sich der Verkehr stadteinwärts bis zur Messeallee.

In Magdeburg sitzen Aktivisten auf der B1 stadteinwärts auf der Höhe der Elbinsel Großer Werder. Auch hier war die Teilnehmerzahl zunächst nicht bekannt. dpa