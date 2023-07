Krah strebt an die Spitze der AfD-Liste zur Europawahl

Maximilian Krah(l-r), Kandidat der AfD für den Spitzenplatz bei der Europawahl, Tino Chrupalla, AfD-Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der AfD, und Alice Weidel. © Carsten Koall/dpa

Der sächsische Europaabgeordnete Maximilian Krah strebt an die Spitze der AfD-Liste zur Europawahl. Der 46-Jährige kandidierte bei der Europawahlversammlung seiner Partei in Magdeburg am Samstag für den ersten Platz. Gegen ihn trat der weitgehend unbekannte Andreas Otti aus Berlin an.

Magdeburg - Krahs Kandidatur ist in der Partei nicht unumstritten, im EU-Parlament gab es wegen ihm mehrfach Ärger. Die rechtsnationale Fraktion Identität und Demokratie (ID) hatte ihn zu Beginn des Jahres für drei Monate suspendiert. Dabei ging es um den Vorwurf, dass Krah die Vergabe eines PR-Auftrags der Fraktion manipuliert haben soll. Seine Mitgliedschaft in der Fraktion war 2022 schon einmal für mehrere Monate ausgesetzt worden. Damals wurde ihm vorgeworfen, dass er im französischen Präsidentschaftswahlkampf nicht Marine Le Pen von der ID-Mitgliedspartei Rassemblement National, sondern öffentlich die Partei des Rechtsextremen Éric Zemmour unterstützte.

Der Jurist Krah ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Bis 2016 war er Mitglied der CDU. dpa