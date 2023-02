Kranzniederlegungen zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens

Die Straßenbeleuchtung spiegelt sich am Morgen in der Elbe. © Robert Michael/dpa

Mit Kranzniederlegungen haben am Montag in Dresden die Gedenkfeiern zum Jahrestag der Zerstörung der Elbestadt im Zweiten Weltkrieg begonnen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) legte gemeinsam mit Abordnungen von Dresdens Partnerstädten Coventry und Ostrava an einem Denkmal auf dem Dresdner Heidefriedhof weiße Rosen nieder. Die englische Stadt Coventry war bereits im November 1940 bei Angriffen der deutschen Luftwaffe bombardiert worden.

Dresden - Am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach legten britische und US-amerikanische Bomber die Innenstadt von Dresden in Schutt und Asche, bis zu 25.000 Menschen kamen ums Leben.

Am Vormittag hatte auch der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum stillen Gedenken auf den Nordfriedhof eingeladen. Dort sind ebenfalls Opfer der Bombenangriffe bestattet. Die Stadt Dresden erinnert jedes Jahr bei zahlreichen Veranstaltungen an ihre Zerstörung. Mit einer Menschenkette um das historische Zentrum wollen Politik und Gesellschaft auch dieses Mal ein Zeichen für Frieden und Demokratie setzen. Zudem ist vielfacher Protest gegen die Vereinnahmung des Jahrestages durch Rechtsextreme angekündigt - die Polizei hat sich wie bereits am vergangenen Samstag auf einen Großeinsatz vorbereitet. dpa