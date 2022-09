Kreisligist Grana erhält Julius Hirsch Preis vom DFB

Fahnen mit dem Logo des Deutschen Fussball-Bund (DFB) wehen vor dem Stadion. © Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Der SV Blau-Weiß Grana aus Sachsen-Anhalt erhält den Julius-Hirsch-Preis 2022. Der Verein aus Sachsen-Anhalt, dessen erste Männermannschaft in der Fußball-Kreisliga spielt, wird damit für sein Engagement für geflüchtete Menschen geehrt, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte. Auf den weiteren Plätzen folgen der Dachverband Lernort Stadion e.

Grana - V. und das Netzwerk Erinnerungsarbeit (Netz E) des Hamburger SV für ihre langjährige Arbeit in den Bereichen Erinnerungskultur und Demokratieförderung im und durch den Fußball. Die Preisverleihung findet am 7. November im Lichthof des Albertinums in Dresden statt. Seit 2005 ehrt der DFB Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, die sich gegen Antisemitismus und Diskriminierung einsetzen.

Der SV Blau-Weiß Grana aus der Gemeinde Kretzschau bei Zeitz setzt sich seit Jahren für die Integration von geflüchteten und sozial benachteiligen Menschen ein. In der ersten Mannschaft des Kreisligisten spielen Akteure aus zwölf Nationen. Überregional bekannt wurde der Verein auch durch die vierteilige MDR-Dokumentation „They call us Ausländerteam“. dpa