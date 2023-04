Kreistag Görlitz berät zu Asylstandorten

Teilen

Jörg Urban, Vorsitzender der AfD Sachsen. © Sebastian Willnow/dpa

Kommunen sehen sich zunehmend mit der Aufnahme von Flüchtlingen überfordert. Es fehle an Wohnungen und Kapazitäten für die Integration, heißt es. Im Landkreis Görlitz spitzt sich der Konflikt zu.

Görlitz - Der Kreistag Görlitz will auf einer Sondersitzung am Dienstagabend über zwei Asylunterkünfte in Hirschfelde und Boxberg befinden. Schon im Vorfeld schlugen die Wellen hoch. AfD-Landeschef Jörg Urban hoffte am Vormittag auf Zustimmung aus den Reihen der CDU für einen Antrag der AfD. Nach deren Willen soll der Kreistag feststellen, dass die beiden Standorte „völlig ungeeignet“ für die Unterbringung von Flüchtlingen sind und auch keine Möglichkeit für andere neue Standorte vorhanden ist. Zudem soll sich Landrat Stephan Meyer (CDU) mit dem Land und dem Bund verständigen.

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) stellte am Dienstag die Relation klar. Es gebe in Sachsen in 59 Orten Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge - bei 450 Kommunen insgesamt. Viele Städte und Gemeinden würden auf eine dezentrale Unterbringung setzen und seien in diesen Zahlen nicht erfasst. Wenn eine Gemeinde sich bei diesem Thema auf den Weg mache, müsse sie auch einen finanziellen Ausgleich bekommen. Man dürfe die Kommunen nicht im Stich lassen: „Sonst lässt auch die Bereitschaft nach, sich dieser Aufgabe zu stellen.“

„Ich bin ein großer Verfechter der Freiwilligkeit“, sagte Köpping. In einer solchen Kommune gebe es eine ganz andere Akzeptanz, als wenn es „eine Kommune ist, die abends erfährt, in drei Tagen bekommt ihr Flüchtlinge“. Die Kommunen müssten auskömmlich finanziert werden, damit die Gemeinderäte nicht wählen müssten zwischen Geld für Flüchtlinge und Geld für ein neues Klassenzimmer.

Urban erklärte: „In Sachsen fanden bereits mehrere Beschlüsse gegen neue oder erweiterte Asylbewerber-Standorte statt, bei denen die CDU den von der AfD gestellten Anträgen zum Erfolg verhalf.“ Nach den Dresdner Ortsteilen Leuben, Prohlis und Pieschen habe nun auch Schönfeld-Weißig Nein zur geplanten Asylunterkunft gesagt. Das Abstimmungsverhalten der sächsischen CDU-Basis zum Thema illegale Zuwanderung vermittle ein Bild darüber, dass „die vielzitierte Brandmauer der Unionschristen gegen die AfD bereits lichterloh brennt“.

Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla, der Mitglied im Görlitzer Kreistag ist, sagte: „Die Lage ist wirklich mehr als angespannt. Und hier geht es mir nicht um Parteipolitik.“ Aber: „Die Leute sind mehr als mit Wut unterwegs. Selbst die Bürgermeister und die Pfarrer. Man kann und sollte diese Lage nicht unterschätzen.“ Es gehe um „den sozialen Frieden in der Region.“

Grünen-Landtagsfraktionschefin Franziska Schubert äußerte ihre Sorge, dass rechtsextreme Kräfte wie Pegida und die Freien Sachsen die Situation anzustacheln versuchen. „Es wird mit Ängsten der Menschen gespielt - und es geht den Scharfmachern nicht darum, sachlich Lösungen zu finden. Darum kann ich die Menschen nur darum bitten, solchen Rattenfängern nicht auf den Leim zu gehen und sich nicht an Demonstrationen zu beteiligen, die ganz klar dem rechten Spektrum zuzuordnen sind“, sagte Schubert der Deutschen Presse-Agentur. Man dürfe den Rechtsextremisten nicht das Feld überlassen. Diese seien hoch motiviert, die kommunalen Parlamente zu übernehmen.

Nach den Worten von Schubert, die ebenfalls Mitglied im Görlitzer Kreistag ist, haben die Grünen dort einen eigenen Antrag für die Sondersitzung eingebracht. „Darin bekennen wir uns zu unserer humanitären und gesetzlichen Verpflichtung zur Aufnahme Geflüchteter.“ Man erkenne aber auch die finanzielle Belastung des Landkreises und sehe die Sorgen der Bürger. „Diesen Sorgen wollen wir konstruktiv und sachlich begegnen und schauen, wie man es gut machen kann.“ Ziele müsse es sein, Geflüchteten schnellstmöglich eine Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Der Görlitzer Linke-Politiker Mirko Schultze warf der AfD vor, mit „rassistischen Narrativen“ bei Menschen zu punkten, die Bedenken hätten. Wenn es den „Scharfmachern der AfD und anderer rechter Gruppen“ gelingen würde, die Stimmung im Saal zu dominieren, werde das weitere Menschen in ihren Ängsten bestärken, schrieb er auf seiner Website mit Blick auf die Kreistagssitzung. dpa