Krösche will Trainerfrage nach Finale klären

Markus Krösche (l), Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, und Max Eberl, Sportvorstand von RB Leipzig, stehen beim Cup Handover DFB-Pokal 2023 im Roten Rathaus neben der Trophäe. © Andreas Gora/dpa

Eintracht Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche will die offene Trainerfrage zügig nach dem DFB-Pokalfinale klären. „Für uns geht es mal darum, das Finale zu spielen. Dann werden wir die Entscheidung schon treffen. Es macht keinen Sinn, irgendwelche Namen zu bestätigen oder zu dementieren“, sagte Krösche am Freitag in Berlin. Die Hessen treffen am Samstag (20.

Berlin - 00 Uhr/ZDF und Sky) auf Titelverteidiger RB Leipzig, das Ziel ist der sechste Pokalsieg. Als Topkandidat für den vakanten Posten gilt Dino Toppmöller.

Für Cheftrainer Oliver Glasner ist es das letzte Spiel als Eintracht-Trainer. „Danach werden wir es entscheiden und es auch kundtun. Nach dem Finale geht es mit der Zukunft weiter“, sagte Krösche. Der 42-Jährige wurde in den vergangenen Tagen auch als möglicher Nachfolger von Hasan Salihamidzic beim FC Bayern gehandelt. „Der Fokus ist nur auf Eintracht Frankfurt, ich freue mich auf das Finale. Es gab keinen Kontakt“, sagte der Funktionär. Auf die Frage, ob sich die Eintracht-Fans Sorgen um seinen Abgang machen müssten, antwortete Krösche: „Nein.“ dpa