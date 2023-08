Kühles und wolkiges Wochenende in Sachsen

Eine Frau geht mit einem Regenschirm auf einer Straße entlang. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Das Ende der Woche bleibt bewölkt in Sachsen. Am Samstag wird es wolkig bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Zum Abend hin kann es in der Oberlausitz von Osten her zu Regen kommen. In Westsachsen schließt der DWD zum Abend hin Gewitter mit Starkregen nicht aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, im Bergland bei 12 bis 18 Grad.

Dresden - Die Nacht zum Sonntag bleibt bedeckt mit verbreitetem Regen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Der Sonntag startet dicht bewölkt, mit etwas Regen, der dann nach Osten hin abzieht. Am Nachmittag kann es zu Schauern und Gewittern mit Starkregen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad, im Bergland bei 10 bis 16 Grad.

Auch die Nacht zum Montag bleibt bedeckt. Teilweise ist gewittriges Wetter zu Beginn der Nacht sowie schauerartiger Regen zu erwarten. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 13 bis 10 Grad. Am Montag wird es bedeckt. Zum Mittag kann es leicht regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 18 Grad, im Bergland bei 8 bis 15 Grad. dpa