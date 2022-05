Künstlerin Maider López schafft „Moving Garden“ in Chemnitz

Teilen

Als Vorgeschmack auf die Kulturhauptstadt 2025 will die spanische Künstlerin Maider López einen mobilen Garten in der Chemnitzer Innenstadt schaffen. Das Projekt „Moving Garden“ lade Menschen ein, sich am 2. Juli an einer Pflanzenparade zu beteiligen, erklärte López am Dienstag ihr Vorhaben. Dabei werden verschiedenste Zimmerpflanzen, die eigentlich in privaten Räumen gedeihen, öffentlich auf einer 1,5 Kilometer langen Route durch die Stadt getragen.

Chemnitz - Die Kunstperformance soll die Vielfalt von Pflanzen und Menschen zelebrieren, aber es gehe auch darum, mit der Umwelt in Kontakt zu treten und Überraschungsmomente in alltäglichen Situationen zu schaffen, sagte die Künstlerin.

López, Jahrgang 1975, hat in Bilbao und London studiert und ist mit ihren Ausstellungen und Projekten international unterwegs. So war sie etwa auf der 51. Biennale in Venedig vertreten. „Wir wollen Kunst und Gesellschaft miteinander verbinden“, betonte der Programmchef der Kulturhauptstadt Europas 2025, Stefan Schmidtke. „Maria López ist genau die richtige Künstlerin dafür.“

Die Pflanzen für die Aktion werden von einer Baumarktkette gestellt und dürfen im Anschluss mit nach Hause genommen werden, so dass das Projekt dort symbolisch fortlebt. Wie groß die Pflanzenparade wird, ist noch ungewiss. Es könnten 20, aber auch 700 Teilnehmer sein, sagte López. Interessierte können sich ab sofort anmelden.

Chemnitz wird den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 gemeinsam mit Nova Gorica in Slowenien tragen. dpa