Kultur des Erinnerns: „Dresden-Preis“ für Libeskind

Teilen

Für seine außerordentlichen künstlerischen Beiträge zur Kultur des Erinnerns und Mahnens bekommt der US-amerikanische Architekt Daniel Libeskind den mit 10.000 Euro dotierten Dresden-Preis 2023. Der 76-Jährige wird am Sonntag bei der bislang 14. Verleihung des Preises in der Dresdner Semperoper ausgezeichnet. „Libeskind erhält in diesem Jahr den „Dresden-Preis“ für einen ganz besonderen Teil seines Schaffens, den man Erinnerungsarchitektur nennen kann“, heißt es vom auslobenden Verein Friends of Dresden.

Dresden - Außerdem wird die Auszeichnung für das Jahr 2022 an den niederländischen Klimaanwalt Roger Cox überreicht. Wegen der Corona-Pandemie wurde dessen Ehrung um ein Jahr verschoben. Cox hatte den „Dresden-Preis“ für seinen Beitrag zum Kampf für die Einhaltung der globalen Klimaziele bekommen.

Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) soll zudem mit dem Ehrenpreis der Friends of Dresden gewürdigt werden. Der 90 Jahre alte Politiker habe sich sein Leben lang engagiert für Menschenrechte und Frieden eingesetzt, hieß es.

Bisherige Preisträger waren unter anderen Michail Gorbatschow, der Herzog von Kent sowie Whistleblower Daniel Ellsberg. dpa