Kultusminister Piwarz als Vorleser für ukrainische Kinder

Teilen

Christian Piwarz (CDU), Kultusminister von Sachsen, nimmt in der Sächsischen Staatskanzlei an einer Pressekonferenz teil. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hat sich bei einer Spendenaktion für Kinder aus der Ukraine als Vorleser bewährt. Wie das Ukrainische Haus - ein Begegnungszentrum für Geflüchtete und die Dresdner Bevölkerung - am Mittwoch mitteilte, las Piwarz bei einer Veranstaltung am Dienstagabend aus dem Buch „Nein, ich bin nicht müde!/Ja, ich will ins Bett!“

Dresden - von Oksana Bula. Ein Dutzend Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren lauschte dem Minister. Danach erhielt das Begegnungszentrum eine Bücherspende des Vereins „Dresden Place to be“.

Die Spende reiht sich ein in ein Projekt der Initiative „Better Time Stories“, das Flüchtlingskindern aus der Ukraine zu einem Willkommenspaket mit zweisprachigen, interaktiven Büchern verhilft. Jedes Buch ist auch als Hörbuch vorhanden. Über einen QR-Code können auch Familienmitglieder in der Ferne den Kindern aus den Büchern vorlesen. Die Bücher sollen den Kindern zugleich helfen, sich mit der deutschen Sprachen vertraut zu machen. dpa