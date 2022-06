Kurze Abkühlung für Sachsen

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Nach teilweise Rekordtemperaturen am Wochenende müssen die Menschen in Sachsen sich am Montag auf Gewitter und teilweise Starkregen einstellen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, seien am vergangenen Sonntag in Sachsen ortsweise Höchsttemperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnung gemessen worden.

Leipzig - Am Montag sorgt eine Kaltfront für Abkühlung und Regen bei maximal 22 Grad. Teilweise ist mit Windböen zu rechnen. In der Nacht zum Dienstag kühlt es dann auf Tiefsttemperaturen von sechs Grad ab.

Auch am Dienstag sind gelegentlich noch Schauer und Gewitter möglich, die Temperaturen klettern aber wieder auf bis zu 29 Grad. Auch in der Nacht ist noch vereinzelt Regen bei Tiefstwerten von 10 Grad möglich.

Der Mittwoch wird mit 29 Grad wieder sommerlich, teilweise jedoch bewölkt und auch Schauer und Gewitter sind weiter möglich. In der Nacht zum Donnerstag zieht der Regen dann ab und der Donnerstag startet zunächst heiter. Die Temperaturen können wieder auf über 30 Grad steigen, dabei bleibt es jedoch eher bedeckt.

Wie der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, werde der Regen in dieser Woche nicht ausreichen, um die andauernde Trockenheit in Sachsen auszugleichen. dpa