Kutschke über Dynamo-Serie: „Es wächst etwas zusammen“

Dynamos Stefan Kutschke reagiert nach einem Elfmeter. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Stefan Kutschke sieht die Aussprachen in der Winterpause als Faktor für die Erfolgsserie von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden. „Wir haben zu Recht in der Hinrunde auf die Fresse bekommen, intern wie öffentlich. Dann kam die lange Winterpause, wir haben vieles aufgearbeitet und ein bisschen was verändert“, sagte der Stürmer nach dem 1:1 bei der SV Elversberg bei „MagentaSport“.

Dresden - Kutschke traf dort zur Führung, sein viertes Tor im siebten Spiel in diesem Jahr.

Seit acht Spielen ist Dresden nun ungeschlagen, der Relegationsplatz ist nur noch zwei Punkte entfernt. „Da unten ist eine Mannschaft zu sehen, wo einer den anderen kennt. Das zeigen die letzten Spiele. Wir kommen immer nach Rückschlägen zurück“, sagte Kutschke. „Es wächst etwas zusammen und wer weiß, wo das hinführt.“

Dass die Mannschaft immer noch Entwicklungsschritte gehen muss, zeigte sich bei Spitzenreiter Elversberg. Dort traf Dynamo nach längerer Zeit mal wieder nach einer Standardsituation, leitete den Ausgleich aber durch ein unbeholfenes Foul im eigenen Strafstoß ein. dpa