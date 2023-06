Kyu-Hyun Park bleibt: Dynamo verabschiedet fünf Spieler

Dynamo Paul Will (l-r), Jakob Lewald, Tim Knipping und Dynamo Trainer Markus Anfang sind nach dem Spiel und dem Nichtaufstieg enttäuscht. © Robert Michael/dpa

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden trennt sich von fünf Spielern. Tim Knipping, Patrick Weihrauch, Robin Becker, Michael Akoto und Max Kulke, deren Verträge zum Saisonende auslaufen, erhalten keine neuen Kontrakte, wie der Verein am Freitag mitteilte. Sportgeschäftsführer Ralf Becker hatte im Laufe der Woche die Profis von der Trennung in Kenntnis gesetzt.

Dresden - „Gerade bei Tim Knipping, der in der abgelaufenen Saison Kapitän und Führungsspieler war, ist uns die Entscheidung nicht leichtgefallen“, sagte Becker.

Nach der enttäuschenden Saison mit dem Verpassen des Wiederaufstiegs will Becker den angepeilten Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison mit sechs bis acht neuen Spielern schaffen. Die vergangene Spielzeit hatte der ambitionierte Drittligist auf einem enttäuschenden sechsten Platz, allerdings nur einen Punkt hinter den Aufstiegsrängen, abgeschlossen. Neben den fünf Abgängen hat Dynamo auch noch vier ausgeliehene Spieler, darunter in Ahmet Arslan (25 Treffer) den Torschützenkönig der Liga.

Dagegen wurde Kyu-Hyun Park fest verpflichtet. Der 22-Jährige, der bereits in der vergangenen Spielzeit als Leihspieler vom SV Werder Bremen die linke Dresdner Seite verteidigt hatte, erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. dpa