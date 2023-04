Lagerhalle mit Solarpanelen in Leipzig in Brand geraten

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In einem Gewerbegebiet im Leipziger Norden ist eine Halle in Brand geraten. Laut Feuerwehr lagerten dort Solarpanele und eine große Anzahl Akkus.

Leipzig - Im Norden Leipzigs ist am Montagmorgen eine Lagerhalle mit Solarpanelen und Akkus in Brand geraten. Es bildete sich starker Qualm und eine weithin sichtbare Rauchsäule. Die Feuerwehr rief die Menschen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen möglichst auszuschalten. Verletzt wurde durch den Brand zunächst niemand, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Feuerwehr versuchte das Feuer mit mehr als 70 Einsatzkräften unter Kontrolle zu bringen. In der Halle im Stadtteil Plaußig lagerte nach Angaben der Retter „eine große Anzahl Akkus“. Die Rauchentwicklung habe verringert werden können, aber die Löscharbeiten dauerten an, hieß es am Vormittag.

Laut Polizei versuchten die Einsatzkräfte, die Halle kontrolliert abbrennen zu lassen. Zwei Buslinien konnten nach Angaben der Leipziger Verkehrsbetriebe eine Haltestelle in der Nähe des Brandortes nicht ansteuern.

Zur Ursache des Brandes gab es zunächst noch keine Informationen. Auch die Höhe des Schadens war unklar. Sobald der Brandort ausgekühlt sei, werde mit der Brandursachenermittlung begonnen, hieß es. dpa