Landkreis Nordsachsen mit stärkstem Plus beim Arbeitsvolumen

Der Landkreis Nordsachsen hat 2021 im Freistaat die längste Pro-Kopf-Arbeitszeit verzeichnet. Dort wurde mit 1398 Stunden je Erwerbstätigem 17 Stunden mehr gearbeitet als 2020, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Hingegen wurde in Dresden mit 10 Stunden der geringste Zuwachs ermittelt. Die geringste Arbeitszeit je Erwerbstätigem wurde in der Stadt Leipzig festgestellt.

Kamenz - Im Vergleich zu 2020 nahm sie dort um 12 Stunden zu.

Beim Arbeitsvolumen verzeichneten 2021 alle sächsischen Kreise ein Plus. Demnach war nach den pandemiebedingten hohen Rückgängen des Arbeitsvolumens und der Pro-Kopf-Arbeitszeit im Jahr 2020 überall eine Erholung von den hohen Ausfallzeiten festzustellen - etwa durch Kurzarbeit oder Krankheit. Allerdings teilte das Statistikamt im vergangenen Monat mit, dass die Pro-Kopf-Arbeitszeit im vergangenen Jahr wieder um fast einen Tag sank. Somit betrug das Arbeitspensum eines Erwerbstätigen 2022 im Durchschnitt 1350 Stunden. Genaue Zahlen nach Kreisen liegen für das vergangene Jahr noch nicht vor. dpa