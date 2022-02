Last-Minute-Tor: FSV siegt daheim gegen Viktoria Köln

Der FSV Zwickau hat in fast letzter Minute einen weiteren wichtigen Sieg geschafft. Gegen Viktoria Köln gewann die Mannschaft von Trainer Joe Enochs am Dienstagabend in einer Nachholpartie des 21. Spieltags der 3. Fußball-Liga zuhause mit 1:0 (0:0). Den Treffer erzielte der nach der Pause eingewechselte Lars Lokotsch in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Zwickau - Durch den dritten Sieg im vierten Spiel in diesem Jahr kletterten die Zwickauer in der Tabelle auf den elften Platz mit nunmehr 32 Punkten aus 24 Spielen. Köln bleibt auf Platz 13 mit 29 Punkten aus 25 Spielen.

Mit drei Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum 0:2 zuvor beim 1. FC Kaiserslautern wollte Enochs wieder an die bis dahin sehr guten Ergebnisse in diesem Jahr anschließen. Nach einer ersten frühen guten Gelegenheit durch die Gäste verpasste Dominic Baumann in der vierten Minute die Führung der Zwickauer vor 2500 Zuschauern.

Nach dem verheißungsvollen Beginn verflachte die Partie gegen Ende des ersten Spielabschnitts. Mit der Hereinnahme von Lokotsch und Patrick Göbel wollte Enochs neue Impulse setzen. Nach einer Stunde verpassten die Gäste bei einem Schuss von Simon Handle knapp die Führung, ehe Lokotsch doch noch für den Sieg der Zwickauer sorgte. dpa