Lea (13) nach Teenie-Disko verschwunden: Nach 3 Tagen Suche - Polizei findet vermisstes Mädchen

Von: Jennifer Lanzinger

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Die 13-jährige Lea ist nach einem Besuch der Teenie-Disko spurlos verschwunden, nun meldet die Polizei: das Mädchen konnte in Chemnitz gefunden werden.

Update vom 26. Dezember 2022: Drei Tage lang fehlte von Lea aus Zwickau jede Spur, nun ist das Mädchen wieder da. Wie Polizeisprecher Jean-Paul Lüdtke gegenüber Bild bestätigt, konnte die 13-Jährige wohlbehalten in Chemnitz bei einem Bekannten entdeckt werden. Die Hintergründe des Verschwindens sind aktuell noch nicht bekannt, Lea befinde sich demnach jedoch bereits wieder bei ihrer Familie.

Ursprungsartikel vom 25. Dezember 2022: Zwickau - Bereits seit dem 22. Dezember fehlt von der 13 Jahre alten Lea. S aus Zwickau jede Spur. An dem Donnerstagnachmittag wollte der Teenager die Teenie-Disko im Club Nachtwerk an der Olzmannstraße in Zwickau besuchen. Zuletzt wurde das Mädchen hier von ihren Begleiterinnen gegen 18 Uhr gesehen. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von Lea jede Spur, nun sucht die Polizei nach dem Mädchen.

Lea (13) nach Teenie-Disko verschwunden: Polizei sucht mit Foto nach vermisstem Mädchen

Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, könnte sich die vermisste Lea nach aktuellem Stand der Ermittlungen in Zwickau oder auch in Chemnitz aufhalten. Mit einer Personenbeschreibung und einem Foto sucht die Polizei aktuell nach dem Teenager. Lea S. ist demnach 165cm groß, schlank und habe dunkelblonde lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug das Mädchen eine schwarze Jacke der Marke Nike und eine schwarze Sporthose, ebenfalls der Marke Nike. Zudem habe sie eine kleine helle Handtasche bei sich getragen.

Auch das Nachtwerk Zwickau beteiligt sich an der Suche nach dem Mädchen. Auf der Instagram-Seite der Location wurde der Fahndungsaufruf veröffentlicht. „Wir bedauern das ganze sehr und das ist absolut nicht im Sinne der Veranstaltung!“, ist dort unter anderem zu lesen.

Wer hat vermisste Lea aus Zwickau seit ihrem Verschwinden gesehen?

Wer hat Lea S. seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an das Polizeirevier Zwickau (Telefon: +49 (0)375 4458-0) oder an jedes andere Polizeirevier zu wenden.

