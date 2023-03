Lebensgefährlich verletzter Mann liegt auf Straße

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 71-Jähriger ist am Montagabend in Zwickau lebensgefährlich verletzt worden. Der betrunkene Mann lag am späten Montagabend gegen 22.00 Uhr auf einer Straße und wurde dort von einem Lkw-Fahrer entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt, wie er so schwer verletzt wurde. Aktuell werde von einem Verkehrsunfall ausgegangen, hieß es.

Zwickau - Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 21.15 Uhr der Rettungsstelle gemeldet worden. Ein Krankenwagen rückte aus, aber der Mann lehnte die Hilfe ab. Zu dem Zeitpunkt soll er stark betrunken gewesen sein. 45 Minuten später wurde er dann ein gutes Stück entfernt auf der Straße entdeckt. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist. dpa