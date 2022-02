Lebensgefahr: Sachsenforst warnt vor dem Betreten der Wälder

Teilen

Ein Baum droht auf die Fahrbahn zu stürzen. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Die Menschen in Sachsen sollten in den kommenden Tagen auf keinen Fall in die Wälder gehen. „Das Betreten des Waldes während eines Sturmereignisses und auch danach kann lebensgefährlich sein, denn angebrochene Äste oder entwurzelte Bäume können auch noch in den kommenden Tagen herabfallen oder umstürzen“, sagte Landesforstpräsident, Utz Hempfling, am Donnerstag.

Pirna - Das Ausmaß der bisher entstandenen Schäden in den sächsischen Wäldern könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden.

Auch die im Wald arbeitenden Menschen könnten sich aus Sicherheitsgründen bei derartigen Stürmen nicht im Wald aufhalten. Eine erste Einschätzung werde voraussichtlich zu Beginn der kommenden Woche möglich sein. Örtlich kann es auch zur Sperrung von Waldflächen durch die Waldbesitzenden oder auf Anordnung durch die unteren Forstbehörden kommen. Derzeit hat bereits der Vogtlandkreis ein Betretungsverbot von Wäldern und Loipen verfügt. dpa