Lebenslang für Mordkomplott: Vier Deutsche verurteilt

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal des Landgerichts in Stuttgart. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Das Landgericht Dresden hat zwei Frauen und zwei Männer aus Großenhain (Landkreis Meißen) am Mittwoch wegen Mordes zu jeweils lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass eine 33-Jährige im Sommer 2020 ihren damaligen Freund und ein bekanntes Pärchen zum Mordanschlag auf ihren Noch-Ehemann anstiftete und ausführte.

Dresden - Dabei wiege für Witwe Stefanie W. die Schuld besonders schwer, sagte der Vorsitzende Richter Herbert Pröls.

Laut Anklage haben die Deutschen den Ehemann von W. am 13. Juni 2020 entführt und in Tötungsabsicht grausam und über Tage in einem einsamen Waldstück gequält. Dabei sollen die beiden Männer auf den 38-Jährigen eingetreten, eingeschlagen und ihn dann schwerverletzt haben liegen lassen. In der Nacht und den beiden darauffolgenden Tagen kehrten sie und W. dann mehrfach zurück und quälten den Mann weiter - warfen unter anderem kiloschwere Steine auf den Wehrlosen. Laut Rechtsmedizin erlitt er ein Polytrauma aufgrund der vielen Brüche und starb qualvoll nach ein bis zwei Tagen im Wald.

Am 19. Juni hatten W. und ihre Schwiegermutter den 38-Jährigen als vermisst gemeldet - am Abend dann war dessen Leiche gefunden worden. Bei der Vernehmung der Beteiligten hatte der 30-Jährige, der sich zur Tatzeit als W.'s neuer Partner und Beschützer wähnte, den Anschlag gebeichtet. Er hatte auch in dem seit Mai 2020 laufenden Prozess augesagt und vor Gericht erfahren, dass W. da längst mit einem anderen Mann verlobt und bereits schwanger war. dpa