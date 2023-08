Lebensmittelüberwachung warnt vor Mu-Err-Pilzen

Die sächsische Lebensmittelüberwachung warnt vor vietnamesischen Mu-Err-Pilzen. In Proben seien seit Mitte 2022 überhöhte Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Schimmelpilze oder Verunreinigungen mit Insekten gefunden worden, sagte der Präsident der Landesuntersuchungsanstalt, Jens Albrecht, am Donnerstag in Leipzig. Zwar gebe es bisher keine Erkenntnisse zu konkreten gesundheitlichen Folgen, aber für Personen mit geschwächtem Immunsystem, Schwangere und ältere Menschen würden die Produkte ein Risiko darstellen.

Leipzig - Die Mu-Err-Pilze und weitere beanstandete Produkte seien über einen Asia-Großmarkt an kleinere vietnamesische Händler weiterverteilt worden. Inzwischen sei der Vertrieb gestoppt worden. Es würden Ermittlungen gegen den Großmarkt laufen. Wegen langer Haltbarkeitsdaten bis 2024 sei es aber nicht ausgeschlossen, dass Käuferinnen und Käufer noch Vorräte in den Schränken hätten. Die Pilze sollten nicht roh gegessen werden. Außerdem sollten die Produkte kritisch auf Verunreinigungen geprüft werden. dpa