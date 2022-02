Lehrerverband kritisiert Bildungsreform-Vorschlag

Der Sächsische Lehrerverband hat die Bildungsreform-Vorschläge von SPD und Grünen scharf kritisiert. „Es ist nicht hinnehmbar, dass selbst ernannte Bildungsexperten erneut eine Schulstrukturdebatte lostreten“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Michael Jung am Mittwoch. Die Corona-Pandemie habe die Schulen noch fest im Griff und Lehrkräfte täten alles dafür, den Unterricht aufrechtzuerhalten.

Dresden - „Diese Situation darf nicht ausgenutzt werden, um aufwendige und realitätsferne Bildungsideen auf den Plan zu rufen“, sagte Jung. Schulen bräuchten keine zusätzlichen Unruhestifter, sondern Personal zur Unterstützung und klare, zentrale Vorgaben.

Die sächsische SPD und die Grünen hatten am Wochenende eine Bildungsreform für den Freistaat gefordert - inklusive schlankeren Lehrplänen und mehr gemeinsamer Lernzeit. Während der Corona-Pandemie seien die Interessen von Kindern und Jugendlichen sträflich vernachlässigt worden, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Christin Melcher. „Nach der Pandemie darf es in der Schule nicht einfach so weitergehen wie vorher.“ Die Pandemie solle als Chance für einen bildungspolitischen Aufbruch genutzt werden. dpa