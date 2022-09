Leichter Rückgang der Corona-Infektionen in Sachsen

Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in den Händen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die in Sachsen registrierten Corona-Infektionszahlen sinken weiter. Im Vergleich zur Vorwoche ging die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen von 216,4 auf 213,9 zurück, wie aus der Übersicht des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervorgeht. Damit liegt der Freistaat leicht unter dem Bundestrend.

Leipzig - Für ganz Deutschland betrug die Inzidenz nach RKI-Angaben 223,1. Sachsenweit wurden im Landkreis Chemnitz die meisten Infektionen registriert: Hier lag die Inzidenz bei 254,5.

Auch die bundesweiten Zahlen sinken. In der Woche zuvor lag die bundesweite Inzidenz noch bei 237,3. Expertinnen und Experten gehen seit geraumer Zeit jedoch davon aus, dass der Wert die Infektionslage nicht vollständig abbildet, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen - in der Statistik zählen nur die positiven. In Sachsen wurden seit Pandemiebeginn März 2020 nach RKI-Angaben über 1,72 Millionen Infektionen registriert - bei rund vier Millionen Einwohnern. 15.937 Menschen starben bisher an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion. dpa