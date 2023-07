Leihe perfekt: Simons spielt kommende Saison für Leipzig

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Xavi Simons (M) läuft in der kommenden Saison für RB Leipzig auf. © Laurent Cipriani/AP/dpa/Archivbild

Es hat geklappt. RB Leipzig leiht den Niederländer Xavi Simons aus. Ein Bundesliga-Rivale hatte den 20-Jährigen auch im Visier.

Leipzig - Der niederländische Fußball-Nationalspieler Xavi Simons läuft in der kommenden Saison für RB Leipzig auf. Der 20-Jährige wird vom französischen Meister Paris Saint-Germain für ein Jahr ausgeliehen. Das gaben der deutsche Pokalsieger und PSG am Mittwoch bekannt. „Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fußball und bringt alles mit, um mit seiner individuellen Klasse auch in der Bundesliga für Furore zu sorgen“, sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl. Und PSG wünschte „Xavi eine tolle Saison mit RB Leipzig“.

Simons war vor einem Jahr von Paris zur PSV Eindhoven in die Niederlande gewechselt, ausgestattet mit einem Vertrag bis zum Sommer 2027. PSG machte in diesem Sommer aber von einem Rückkaufrecht Gebrauch. Ausgebildet wurde der offensive Mittelfeldspieler beim FC Barcelona. „Bereit für ein neues Kapitel“, twitterte Simons, der Berichten zufolge auch im Visier von Leipzigs Bundesligarivalen Borussia Dortmund gestanden hatte.

Simons wird auch schon an diesem Donnerstag mit ins Trainingslager der Leipziger nach Südtirol reisen. „Im Team gibt es eine perfekte Mischung aus vielen jungen und erfahrenen Spielern und der ganze Verein strahlt einfach einen großen Erfolgshunger aus“, sagte er in einer Mitteilung seines neuen Clubs.

Simons ist bereits der achte Neuzugang der Sachsen für die kommende Saison, um Abgänge wie die von Christopher Nkunku (FC Chelsea), Konrad Laimer (FC Bayern) oder Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) zu kompensieren. Es sei wichtig, dass sie mit der Kaderplanung mehr als drei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel bereits sehr, sehr weit seien, meinte Eberl. dpa