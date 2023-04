Leipzig gegen Augsburg mit Nkunku: „Keine Wunderdinge“

Leipzigs Trainer Marco Rose spricht mit Spieler Christopher Nkunku während der Trainingseinheit. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

RB Leipzig kann gegen den FC Augsburg wieder auf seinen Top-Torschützen Christopher Nkunku setzen. Der französische Fußball-Nationalspieler absolvierte in dieser Woche das komplette Mannschaftstraining und wird gegen die Schwaben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Kader stehen. „Es darf keiner Wunderdinge von mir erwarten. Ich brauche Zeit und Spielpraxis, um wieder in Normalform zu kommen“, sagte der 25-Jährige der „Leipziger Volkszeitung“.

Leipzig - Die Trainingswoche habe ihm noch einmal Sicherheit gegeben.

Nkunku, mit zwölf Toren Leipzigs treffsicherster Spieler in der Bundesliga, hatte sich im November eine schwere Knieverletzung zugezogen. Ab Mitte Februar kam er in drei Bundesligaspielen zum Einsatz, zog sich jedoch bei seinem ersten Startelfeinsatz (1:2 in Dortmund) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Nach weiteren vier Wochen Pause ist Nkunku nun genesen. Damit kann Leipzig im Kampf um die erneute Champions-League-Teilnahme in Nkunku und Dani Olmo wieder auf sein talentiertestes Offensiv-Duo setzen. dpa