Leipzig Kings holen Chinesen in European League of Football

Die Leipzig Kings vermelden einen spektakulären Neuzugang für die kommende Saison der European League of Football. Am Freitag verpflichteten die Sachsen in dem 33-jährigen Shida Wang den ersten Chinesen der kontinentalen Liga mit zwölf Clubs aus fünf Nationen. In seiner Heimat gilt der Defensive Back und Wide Receiver als Football-Pionier. Er ist Kapitän der chinesischen Nationalmannschaft.

Leipzig - „Shida Wang ist ein herausragender Athlet und sehr vielseitig, was ihn für uns extrem wertvoll macht. Er liebt die Herausforderung und den Wettbewerb“, sagte Kings Headcoach Fred Armstrong, der den Chinesen bereits vor einem Jahr verpflichten wollte. Das scheiterte aber an Formalitäten.

„Ich bin sehr stolz, mein Land und meinen Sport in der European League of Football vertreten zu dürfen. Ich danke den Verantwortlichen der Kings und Headcoach Fred Armstrong, dass sie mir diese Möglichkeit geben. Ich werde mein Bestes geben, um Spiele mit dem Team zu gewinnen und freue mich darauf, die Jungs in Leipzig kennenzulernen“, sagte Shida Wang.

Die Saison 2022 der European League of Football startet am 4. Juni mit dem Duell der Istanbul Rams bei den Cologne Centurions. Am 5. Juni gibt Wang dann sein Debüt im Spiel der Leipziger bei den Panthers Wroclaw. dpa