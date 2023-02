Leipzig-Trainer Rose hat „großes Vertrauen“ vor City-Duell

Leipzigs Trainer Marco Rose nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Jan Woitas/dpa

RB Leipzig geht mit großem Selbstvertrauen in das heutige Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City. Trainer Marco Rose ist optimistisch, ein gutes Ergebnis erzielen zu können, obwohl sein Star Christopher Nkunku nicht in der Startelf stehen wird. „Wir wollen einfach gegen eines der besten Teams, das es momentan im Fußball gibt, unsere Chance sehen.

Leipzig - Ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft“, sagte der Trainer. Nkunku wird allerdings nur von der Bank kommen können. Der Franzose hatte am Samstag seinen ersten Kurzeinsatz nach fast 100 Tagen Verletzungspause und am Tag vor dem Duell mit City über muskuläre Probleme geklagt. Der englische Meister muss auf seinen Star Kevin De Bruyne verzichten. dpa