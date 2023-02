Leipzig will gegen Hoffenheim im Pokal weiterkommen

Teilen

Leipzigs Spieler um Willi Orban jubeln nach dem Spiel mit dem DFB-Pokal. © Jan Woitas/dpa

Titelverteidiger RB Leipzig will gegen die in diesem Jahr noch sieglose TSG Hoffenheim ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Allerdings hat sich der Gegner im Finale der Transferphase noch einmal verstärkt und in Mittelfeldspieler Thomas Delaney und Verteidiger John Anthony Brooks zwei erfahrene Kräfte verpflichtet. RB-Trainer Marco Rose wird am Mittwoch (18 Uhr/Sky) einigen Spielern eine Pause geben.

Leipzig - „Die TSG ist in keiner perfekten Situation, aber das macht einen Gegner gefährlich“, warnte Rose. Im Pokal traf Leipzig bereits 2018 in der zweiten Runde auf Hoffenheim, gewann damals 2:0 und drang bis ins Finale vor. dpa