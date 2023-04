Leipzig will mit Augsburg-Sieg „gute Ausgangsposition“

Leipzigs Amadou Haidara (l-r), Hugo Novoa, Christopher Nkunku und Lazar Samardzic jubeln neben Elvis Rexhbecaj nach dem Tor zum 3:3. © Stefan Puchner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

RB Leipzig will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg seinen vierten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigen. Gegen Augsburg kann Leipzig-Trainer Marco Rose wieder auf Dani Olmo und Christopher Nkunku setzen. Die beiden Schlüsselspieler standen in der laufenden Bundesliga-Saison erst sechsmal zusammen in der Startelf.

Leipzig - Mit Leipzig will sich Rose „eine gute Ausgangsposition verschaffen für die dann letzten sechs Spiele.“ Augsburg, auf Tabellenplatz 13 stehend, muss auf den rotgesperrten Stürmer Ermedin Demirovic verzichten. dpa