Leipziger Buchmesse geht zu Ende

Besucherinnen und Besucher der Leipziger Buchmesse verschaffen einen Überblick über das Buchangebot. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Leipziger Buchmesse geht am Sonntag zu Ende. Seit Donnerstag hatten 2082 Aussteller aus 40 Ländern Neuheiten rund ums Buch präsentiert. Die Messehallen waren gut gefüllt, am traditionell besucherstarken Samstag herrschte regelrechtes Gedränge in den Gängen. Am Abschlusstag stehen auf dem Messegelände und beim Festival „Leipzig liest“ noch einmal zahlreiche Lesungen und Signierstunden an, unter anderem mit Schauspieler Samuel Finzi, der jungen Autorin Sarah Sprinz oder Bestseller-Autor Sebastian Fitzek.

Leipzig - Zur Halbzeit hatte die Buchmesse 72.000 Gäste gezählt. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause hatte die Messeleitung vorsichtig kalkuliert und auf insgesamt 130.000 Besucherinnen und Besucher gehofft. Diese Zahl dürfte sehr wahrscheinlich übertroffen werden. dpa