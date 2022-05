Leipziger Handballer kassieren fünfte Niederlage in Folge

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Die Handballer des SC DHfK Leipzig stecken weiter in der Formkrise. Beim 22:26 (10:14) gegen den Bergischen HC kassierte die Mannschaft von Trainer André Haber am Sonntagnachmittag die fünfte Bundesliga-Niederlage in Serie. Vor 3596 Zuschauern avancierte Kreisläufer Maciej Gebala mit sieben Treffern zum besten Werfer des SC DHfK, der mit 30:32 Punkten auf Rang neun zurückfiel.

Leipzig - Die Leipziger begannen sehr engagiert und erzielten anfangs vor allem über den Rückraum große Wirkung. Mit seinem dritten Treffer brachte der Kroate Marko Mamic die Gastgeber nach einer Viertelstunde mit 7:6 in Führung. In der Folge kam der Offensivfluss der Leipziger aber fast völlig zum Erliegen. Sie erlaubten sich wiederholt technische Fehler und schwache Abschlüsse. Nach der Pause streifte der SC DHfK seine Verunsicherung vorübergehend ab und kämpfte sich bis auf 16:17 (42. Minute) heran. Der BHC konterte jedoch mit drei Treffern in Serie und setzte sich bis zur 55. Minute vorentscheidend auf 23:18 ab. Die Leipziger bemühten sich zwar, ihnen fehlten in der Offensive allerdings die Mittel, um den Sieg des BHC gefährden zu können. dpa