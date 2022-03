Leipziger Handballer siegen klar gegen Lübbecke

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben den achten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison gefeiert. Die Mannschaft von Trainer André Haber setzte sich am Sonntagnachmittag vor 3151 Zuschauern souverän mit 25:21 (12:10) gegen den Tabellenvorletzten TuS N-Lübbecke durch. Bester Werfer des SC DHfK war Rechtsaußen Patrick Wiesmach mit sechs Toren.

Leipzig – Die Leipziger begannen schwungvoll und erspielten sich in der ersten Viertelstunde eine 8:4-Führung. Dieses Niveau konnten die Gastgeber jedoch nicht halten. Ihnen unterliefen nun vermehrt technische Fehler, zudem mussten sie ab der 25. Minute auf ihren Rückraumschützen Sime Ivic verzichten, der nach einem Wurf an den Kopf von Gäste-Torwart Aljosa Rezar die Rote Karte sah. Dank der starken Leistung von Torhüter Mohamed El-Tayar kompensierten die Leipziger jedoch diese Schwächephase und behaupteten zur Pause eine knappe Führung. Der ägyptische Nationalspieler glänzte auch nach dem Wechsel mit tollen Paraden und initiierte Tempogegenstöße, die die Leipziger nun konsequent nutzten, um sich auf 19:12 (43. Minute) abzusetzen. Der Erfolg geriet danach nicht mehr in Gefahr. dpa