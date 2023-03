Leipziger Zoo sucht nach Namen für Giraffen-Jungtier

Giraffennachwuchs im Leipziger Zoo. © Erich Braunsperger/dpa

Der Leipziger Zoo hat einen Namensaufruf für das neue Giraffen-Jungtier gestartet. Das teilte der Zoo am Dienstag mit. Demnach sind alle Zoo- und Giraffen-Freunde dazu aufgerufen, bis zum 14. März Namensvorschläge für den jungen Zuwachs der Rothschild-Giraffen-Herde über die Webseite einzureichen. Die vier Jahre alte Giraffe Sipiwe hatte das Kalb Anfang Februar zur Welt gebracht.

Leipzig - Inzwischen habe das Jungtier die Umgebung kennengelernt und entwickle sich prächtig, erklärte der Zoo.

Da das Verbreitungsgebiet der Rothschild-Giraffe laut dem Zoo in Ost- und Südafrika liegt, soll das knapp einen Monat alte Giraffenweibchen einen afrikanischen Namen bekommen, der sich leicht merken und aussprechen lässt. Am 21. März soll der ausgewählte Name bekanntgegeben werden. dpa