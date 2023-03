Leipzigerin Schlegel siegt im Schwebebalken-Finale

Jessica Schlegel aus Deutschland turnt am Schwebebalken. © Marijan Murat/dpa

Die Leipzigerin Jessica Schlegel hat beim internationalen DTB-Pokal in Stuttgart überraschend das Finale am Schwebebalken gewonnen. Die 17-Jährige erreichte in der Entscheidung der besten sechs Turnerinnen der Team Challenge an diesem Gerät 13,433 Punkte und verwies damit die Belgierin Maellyse Brassart (13,133) und die Französin Léa Franceries (12,733) auf die weiteren Podestplätze.

Stuttgart - Europameisterin Emma Malewski aus Chemnitz hatte nach einem Sturz das Weiterkommen am Samstag verpasst.

Schlegel meldete sich vor 2500 Zuschauern in der Porsche-Arena als fünfte Starterin bei den Kampfrichterinnen an. Trotz kleinerer Unsicherheiten brachte sie ihr Programm gut durch und erreichte mit einer Schwierigkeitsnote von 6,1 Punkten sogar zwei Zehntel mehr als bei ihrem zweiten Platz im Vorkampf. Das bedeutete den höchsten D-Wert im Feld.

Als die Amerikanerin Ashlee Sullivan, die am Samstag noch ein besseres Ergebnis erzielt hatte, als letzte Teilnehmerin des Finals abgestiegen war, stand der Sieg der Deutschen fest. Für Schlegel war es nicht nur der erste internationale Podestplatz; auch auf nationaler Ebene hat sie bei den Seniorinnen noch nie eine Medaille gewonnen. dpa