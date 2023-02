Leipzigs Fußballerinnen gelingt nächste Pokalüberraschung

Die Fußball-Frauen von RB Leipzig haben im DFB-Pokal für die nächste Überraschung gesorgt. Nach dem Sieg im Achtelfinale über Eintracht Frankfurt besiegte der souveräne Zweitliga-Spitzenreiter im Duell mit der SGS Essen im Viertelfinale den nächsten Erstligisten und zog in die Runde der letzten vier Mannschaften ein. Beim 6:1 (4:0)-Erfolg am Dienstag im RB-Trainingszentrum sorgten die Tore von Vanessa Fudalla (9.

Leipzig - Minute), Medina Desic (12.), Gianna Rackow (20.) und Johanna Kaiser (38.) für eine frühe Weichenstellung in Richtung Halbfinale.

Der Essenerin Ramona Meier (52.) gelang nach dem Seitenwechsel der Ehrentreffer. Die 21-jährige Fudalla mit ihrem zweiten Treffer zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sowie Luca Maria Graf (86.) besorgten im Beisein von Herren-Trainer Marco Rose den Endstand. Das Halbfinale findet am 15./16. April statt, das Finale wird am 18. Mai in Köln ausgetragen.

Dagegen schied Zweitligist FC Carl Zeiss Jena in der Runde der letzten Acht aus. Der Erstliga-Absteiger unterlag daheim dem Erstligisten SC Freiburg mit 0:4 (0:2). dpa