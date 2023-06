Leipzigs Gvardiol reist von Nationalteam ab

Leipzigs Josko Gvardiol in Aktion. © Tom Weller/dpa

Josko Gvardiol reist vorzeitig vom kroatischen Nationalteam ab und wird nicht beim Final Four der Nations League spielen. Das gab der sächsische Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Sonntag bekannt. Der Innenverteidiger kann demnach wegen „anhaltenden Leistenbeschwerden“ nicht spielen, hieß es per Tweet des Vereins. Der 21-jährige Kroate, der bei der Weltmeisterschaft in Katar mit starken Leistungen mitverantwortlich für den Halbfinaleinzug war, gilt dem Vernehmen nach als Wunschspieler von Star-Trainer Pep Guardiola.

Leipzig - Laut Medienberichten werde erwartet, dass RB von Champions-League-Sieger Manchester City in Kürze für Gvardiol ein Angebot bekommt. Der Vertrag des robusten Verteidigers läuft in Leipzig zwar noch bis Sommer 2027, doch für 2024 soll der Kroate eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 100 Millionen Euro besitzen. Sollte ein vorfristiger Wechsel erfolgen, könnte der deutsche Pokalsieger mit den finanzstarken Cityzens die Ablösesumme frei verhandeln. dpa