Leipzigs Kampl verspricht „Eskalation“ bei Team-Party

Leipzigs André Silva jubelt nach dem gewonnenen Spiel mit dem DFB-Pokal. © Robert Michael/dpa

Das Team von RB Leipzig will die Feierlichkeiten nach dem DFB-Pokalsieg verlängern. Nach der Party mit den Fans am Sonntag in Leipzig gehe es für die Mannschaft drei Tage nach Ibiza, sagte Mittelfeldspieler Kevin Kampl im Sport1-„Doppelpass“ und versprach: „Dann ist Eskalation, drei Tage lang.“ Der 31-Jährige war in der TV-Sendung aus dem Mannschaftsbus auf der Fahrt von Berlin zurück nach Leipzig zugeschaltet.

Leipzig - „Hier läuft gerade Michael Jackson, hier geht die Post ab“, sagte Kampl. Die Stimmung sei „sehr ausgelassen“.

Der Slowene hob erneut die Bedeutung des Pokalsiegs hervor, den sich RB am Samstagabend durch ein 4:2 im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg gesichert hatte. „Dieser Tag, dieser Abend gestern, das kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das ist etwas, das für immer da sein wird“, sagte Kampl. Das Team habe sich den Triumph von Berlin verdient, betonte er. „Es gibt nichts Geileres, als endlich den ersten Titel für diesen Verein zu holen“, sagte Kampl. dpa