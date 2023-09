Leipzigs Olmo gibt Entwarnung: „Nur ein paar Tage pausieren“

Leipzigs Spieler Xavi Simons (l) und Dani Olmo jubeln nach einem Treffer. © Jan Woitas/dpa

RB Leipzigs Dani Olmo hat nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim spanischen Nationalteam Entwarnung gegeben. „Mir geht es gut. Ich werde nur ein paar Tage pausieren müssen, um mich von dem Problem zu erholen“, schrieb Olmo auf der Plattform X, ehemals Twitter.

Leipzig - Nach seinem Schlag aufs rechte Knie wurde er im EM-Qualifikationsspiel der Spanier gegen Georgien (7:1) in der 43. Minute ausgewechselt. Nationaltrainer Luis de la Fuente nominierte daraufhin Ferran Torres (FC Barcelona) und Yeremy Pino (Villereal) nach, weil auch Marco Asensio (Paris Saint-Germain) angeschlagen passen musste für das kommende Länderspiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr) gegen Zypern.

Der 25 Jahre alte Olmo soll nach seiner Rückkehr Anfang der Woche in Leipzig genau untersucht werden, „um die Ausfallzeit und Behandlungsmethode einzugrenzen“, teilte der sächsische Bundesligist mit. In den ersten vier Pflichtspielen des deutschen Pokalsiegers erzielte er fünf Tore und gegen die Georgier am Freitagabend zwischenzeitlich das 3:0 (38. Minute).

Die Leipziger treffen in der Bundesliga am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den FC Augsburg und haben drei Tage später ihr Auftaktspiel in der Champions League in Bern. dpa