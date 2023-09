Leipzigs Olmo und Asensio fallen bei Spanien in EM-Quali aus

Der Spanier Dani Olmo (M) feiert den Führungstreffer seiner Mannschaft. © Manu Fernandez/AP/dpa

RB Leipzigs Dani Olmo wird für das kommende Länderspiel der Spanier in der EM-Qualifikation an diesem Dienstag (20.45 Uhr) gegen Zypern ausfallen. Das hat der spanische Fußball-Verband am Samstag mitgeteilt. Nationaltrainer Luis de la Fuente hat bereits Ferran Torres (FC Barcelona) und Yeremy Pino (Villereal) nachnominiert, nachdem auch Marco Asensio (Paris Saint-Germain) angeschlagen passen musste.

Leipzig - Leipzigs Olmo wie auch Asensio konnten das Spiel in Georgien (7:1) nicht beenden. Beide Spieler wurden in der 43. Minute der ersten Halbzeit ausgewechselt. Der 25 Jahre alte Olmo, der in den ersten vier Pflichtspielen des deutschen Pokalsiegers fünf Tore und gegen die Georgier am Freitagabend zwischenzeitlich das 3:0 (38. Minute) erzielte, hat wohl einen Schlag auf das Knie bekommen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Die Leipziger treffen in der Bundesliga am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den FC Augsburg und haben drei Tage später ihr Auftaktspiel in der Champions League in Bern. dpa