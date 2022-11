Leipzigs Xaver Schlager: Körper gewöhnt sich an Belastung

Leipzigs Xaver Schlager in Aktion. © Tom Weller/dpa/Archivbild

RB-Leipzig-Profi Xaver Schlager hat sich nach eigenen Worten mit dem engen Terminkalender der vergangenen Wochen arrangiert. „Die ersten Wochen mit solch hoher Belastung sind zäh, aber irgendwann gewöhnt sich der Körper dran“, sagte der Mittelfeldspieler dem Online-Portal „rblive.de“ nach dem Spiel der Leipziger gegen den SC Freiburg (3:1). „Ich persönlich fühle mich ganz gut, mein Körper macht keine großen Probleme.“

Leipzig - Auch die Erfolgsserie, RB ist seit zwölf Spielen ungeschlagen, hat für Schlager dazu beigetragen: „Mit Siegen hat man ständig Energie. Das gibt einem Kraft, und man will immer weitermachen.“

RB hat seit dem 1. Oktober in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League insgesamt zwölf Partien absolviert. Im letzten Pflichtspiel vor der WM-Pause treten die Sachsen am Samstag bei Werder Bremen an (15.30 Uhr/Sky).

Der Pause kann Schlager trotzdem etwas abgewinnen. „Das Cleverste ist, man fliegt ins Warme. Oder geht ins Kalte, das werde ich machen. Bisschen Skifahren oder solche Sachen machen. Die Heimat genießen, Akkus aufladen. Ich finde das gut, denn dann hat man im März nicht das Gefühl, dass die Luft raus ist“, sagte er. Vorher stehen für die Messestädter aber noch zwei Testspiele an. dpa