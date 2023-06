Leisten-Operation bei Leipzigs umworbenem Profi Gvardiol

Teilen

Leipzigs Josko Gvardiol gestikuliert. © Tom Weller/dpa

RB Leipzigs umworbener Verteidiger Josko Gvardiol hat sich einer Operation unterziehen müssen. Wie der Pokalsieger am Mittwoch mitteilte, verließ der 21-Jährige die kroatische Nationalmannschaft aufgrund von Leistenproblemen vorzeitig und ließ einen „minimalen Eingriff“ vornehmen. Gvardiol, der bei der vergangenen WM in Katar mit Kroatien Platz vier belegt und ein starkes Turnier gespielt hatte, werde in seiner Heimat die Rehabilitation absolvieren und am 17.

Leipzig - Juli in Leipzig zum Training zurückerwartet.

Der Innenverteidiger ist vor allem von Manchester City umworben. Allerdings besitzt Gvardiol erst für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel von etwa 110 Millionen Euro. Zuletzt war spekuliert worden, Champions-League-Sieger mit Trainer Pep Guardiola wolle den Kroaten schon in diesem Sommer unbedingt holen und Leipzig ein Angebot unterbreiten. Der Eingriff dürfte das Interesse der Engländer nicht schmälern. RB-Sportchef Max Eberl hatte allerdings wiederholt betont, den einem Wechsel nicht abgeneigten Gvardiol im Sommer nicht gehen zu lassen. dpa