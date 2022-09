Lessing-Museum in Kamenz kann wachsen: Umbau bis 2025

Das Lessing-Denkmal vor dem Lessing-Museum samt Bibliothek in Kamenz. © Jens Wolf/dpa/Archivbild

Bis zum Sommer teilten sich Stadtbibliothek und Museum in Kamenz ein Domizil. Mit dem Auszug der Bücher bleibt nun mehr Platz für eigene Pläne in der Geburtsstadt von Lessing.

Kamenz - Mehr Raum für Ausstellungen: Nach dem Umzug der Stadtbibliothek in Kamenz (Landkreis Bautzen) hat das Lessing-Museum Platz für die eigene Erweiterung. Beide Einrichtungen teilten sich bis Juli dieses Jahres das Lessinghaus in der Geburtsstadt des Dichters. Die Bibliothek öffnet an diesem Freitag am neuen Ort für das Publikum - unter dem Dach des Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasiums. Der für mehr als 28 Millionen Euro um- und neugebaute Schulkomplex war im August dieses Jahres übergeben worden.

Rund drei Millionen Euro seien zusätzlich investiert worden, um die städtische Bibliothek in den Campus zu integrieren, sagte der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Dantz (parteilos). Im 1931 eröffneten Lessinghaus hatten sich bereits seit 1952 Platzprobleme für die darin untergebrachten Einrichtungen gezeigt. „Nach Freiwerden der Bibliotheksräume gewinnt das Literaturmuseum dort nun Sonderausstellungsfläche“, sagte Dantz.

Auf 2,5 Millionen Euro bezifferte er die Kosten für den geplanten Umbau, der bis 2025 abgeschlossen sein soll. „Wir sind jetzt in der Vorplanung“, sagte Dantz. Das Vorhaben könne ohne Geld aus dem städtischen Haushalt umgesetzt werden, da es mit Mitteln für den Strukturwandel gefördert werden soll.

Zu Beginn der diesjährigen Sommerferien hatte die Kamenzer Bibliothek am alten Standort geschlossen, um mit ihren 33.000 Medien ins größere Domizil zu ziehen. Nach Angaben von Bibliotheksleiterin Marion Kutter hat sich die Nutzfläche auf 800 Quadratmeter verdoppelt. Neu im Angebot sei ein kleiner Bestand an sorbischsprachiger Literatur. Die Eröffnung in den neuen Räumen wird das gesamte Wochenende über gefeiert. Zum Festprogramm gehören eine Ausstellung, Musik, Vorträge, Lesungen und eine Zaubershow. dpa